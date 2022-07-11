Український азартний бізнес не існує сам по собі. Він позитивно впливає на різні сфери. Це вкотре доводить, що ухвалення рішення про його легалізацію було доцільним. Експерти називають низку фактів, які свідчать про те, що легалізований ринок азартних ігор позитивно впливає не лише на економіку країни, а й на інші сфери.

Легалізація грального бізнесу відкрила перед українцями багато можливостей. Якщо раніше їм доводилося користуватися послугами сумнівних компаній, зраз вони можуть грати і робити ставки абсолютно легально. Діяльність усіх компаній суворо контролюється представниками КРАІЛ, тому ні про які зволікання і підводні камені не може бути мови. Більше того, користувачам немає необхідності “перелопачувати” весь інтернет у пошуках відповідного оператора. Для цього можна відкрити спеціалізований сайт, де представлені огляди різних казино, наприклад Joker, https://ua1.com.ua/casino/joker та ознайомитися з пропозиціями потрібного закладу.

Вигідна взаємодія

Гральний бізнес не тільки сприяє поповненню державної скарбниці значними сумами коштів. Він впливає на інші сфери. Так, за словами фахівців сервісу, на якому представлена ​​інформація про SlotoKing та інші заклади, https://ua1.com.ua/casino/slotoking, сфера азартних ігор не існує у вакуумі. Для повноцінного функціонування їй необхідно взаємодіяти з різними постачальниками товарів та послуг, наймати та навчати співробітників, інвестувати у різні проєкти, інфраструктуру тощо. Тому можна назвати низку сфер, на які азартний бізнес має позитивний вплив:

Ринок праці. Кожна компанія, незалежно від того, в якому форматі вона працює, набирає до штату різних фахівців. І оскільки наймати жителів інших країн недоцільно та невигідно, вона віддає перевагу українським маркетологам, економістам, айтішникам, фінансистам та ін.

Готельно-ресторанний бізнес. Усі наземні заклади в Україні базуються на території 3-, 4- та 5-зіркових готелів. Оскільки бажаючих пограти наживо багато, вони масово відвідують казино та користуються суміжними послугами (зняття номера, вечеря в ресторані та ін.).

ІТ-сфера. Для функціонування онлайн-закладів потрібне створення онлайн-платформ та ігрових програм. Їх розробка, підтримка, удосконалення вимагають постійних інвестицій та найму відповідних фахівців. Все це, як правило, відбувається в рамках України, адже користуватися послугами українських компаній набагато вигідніше та зручніше.

Маркетинг, реклама та PR. Без цієї сфери нікуди, адже саме вона дозволяє залучати користувачів, інвесторів, сприяючи тим самим розвитку грального бізнесу.

Хоча український ринок азартних ігор поки що розвивається не так стрімко, як хотілося б, йому прогнозують велике майбутнє. Він має всі шанси вийти на новий рівень і почати приносити державній скарбниці мільярди гривень.