Нещодавно прийнята українською владою заборона на рекламу азартних ігор поширюється на найрізноманітніші платформи. Природно, соціальні мережі не стали винятком, і присутні там блогери зобов’язані дотримуватися припису нового закону. Утім, такі правила прийняли далеко не всі, і це може обернутися для низки інфлюенсерів великими проблемами.

З попередженням таким блогерам виступила відома в українському інтернет-просторі Раміна Ескахзай. Інфлюенсерка і журналістка звернулася до колег із закликом припинити рекламувати азартні ігри на своїх сторінках або каналах у соціальних мережах. За її словами, блогери, які продовжують порушувати закон, можуть просто позбутися своїх сторінок у соціальних мережах.

“Спочатку блогер або користувач отримує попередження про те, що реклама азартних ігор згідно із законодавством України перебуває під забороною. І якщо це попередження буде ігноровано, а рекламні інтеграції продовжаться, то акаунт буде видалено. Давайте дотримуватися закону”, – прокоментував Раміна, додавши як доказ скріншот із сайту регулятора з текстом нового заборонного закону.

Наскільки активна реклама азартних ігор в українському інтернеті

Експерти нашого сайту вирішили провести невеликий моніторинг кількості реклами азартних ігор у соціальних мережах і на інших сайтах. Як показує практика, реклами дійсно багато, і далеко не всі платформи наразі дотримуються заборони. Такі бренди, як 1win, Melbet або Megapari зазвичай рекламуються через банери, в той час як 1xBet або Parimatch за своїм звичаєм вважають за краще знімати масштабні рекламні ролики та інтегрувати їх у фільми, серіали та інший контент на різних сайтах.

Втім, варто зазначити, що заклики зареєструватися на сайті Mostbet, скачати додаток Melbet або скористатися бонусами Pin Up почали звучати рідше. Це свідчить про те, що багато блогерів і платформи все ж дотримуються закону. Однак у влади в цьому напрямку все ще дуже багато роботи, і вона повинна забезпечити більш серйозний контроль для того, щоб домогтися дотримання своїх законів. Нагадаємо, що заборона на рекламу азартних ігор є лише частиною цілої низки обмежень, про які уряд повідомив нещодавно. Одним з найбільш примітних обмежень є заборона на азартні ігри для військовослужбовців ЗСУ. Причина полягає в тому, що цей вид розваг набув на фронті надмірно великого поширення. Причому у багатьох військових захоплення набувало патологічної форми.