Більше п’ятдесяти картин, створених за допомогою пастелі, прикрасили виставкову залу Тернопільського обласного художнього музею.

Це перша всеукраїнська виставка ГО “Пастельна Гільдія України”.

– Громадська організація була створена на початку 2024 року і об’єднала художників, які працюють у техніці пастелі з різних міст України, – розповіла під час відкриття виставки Ольга Ваврик, заступник директора ТОХМ. – Основним завданням організації є популяризація творчого доробку українських майстрів пастелі в Україні і за кордоном. Експозицію виставки склали 52 твори – натюрморти, пейзажі, портрети, тематичні картини, анімалістичний жанр. Кожен із 18 авторів – учасників виставки має свій власний почерк, жанрові і колористичні вподобання, але всіх їх об’єднує любов до пастелі. Експозиція є дуже цікавою, цілісною, сюжети ваблять світлом, ліричністю, красою природи. Така виставка у час війни є справжніми ліками для зранених війною душ українців.

Очолює «Пастельну гільдію України» тернополянин Володимир Кунців.

– Таке об’єднання українських художників-пастелістів є першим в Україні, – відзначив Володимир Кунців. – Пастельна Гільдія України стрімко розвивається і до неї долучається все більше нових митців. І в нас є доволі амбітні цілі розвинути та популяризувати цей напрямок живопису в Україні та долучитись до міжнародної асоціації пастельних товариств IAPS, щоб гідно представляти Україну на міжнародній арені.

Познайомитися з роботами різних художників з України, а також тих, хто проживає закордоном можна до сьомого липня.

Фото зі сторінки ТОХМ у фейсбуці