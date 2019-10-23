Керівник Тернопільської обласної організації ВО «Свобода» Олег Сиротюк пояснив, чому іноземцям вигідне впровадження відкритого ринку української землі.

У студії програми «Аргументи» на каналі «Тернопіль1» він наголосив на тому, що зареєстрований у ВРУ законопроект «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» може позбавити українців власної землі.

– Зараз звучить теза про те, що турборежим, який увімкнула влада, пов’язаний із зовнішнім тиском. Ми теж це бачимо, адже питання ринку землі стало наріжнем каменем у діяльності теперішньої влади. Міжнародний валютний фонд та іноземні кредитори переконують нас розпочати тоталшьний продаж земель. Проте ми маємо зрозуміти, що земля – це не товар, а велика цінність, яка належить українському народу. Шкода, що влада почала підтримувати прагнення іноземцівстати власниками української землі. Зважаючи на це, ми маємо враховувати думку власників, які володіють землею сільськогосподарського призначення та тих, хто працює на цій землі. Багато людей не є фермерами чи учасниками сільськогосподарських кооперативів, у цьому і є проблема. Держава за усі роки існування не побудувала такої системи, щоби українська сім’я, яка хоче працювати на землі могла повністю забезпечувати себе, пррацюючи на ній. У нас нерозвинене дрібне і середнє фермерство, велика проблема є також з с/г-кооперативами. Основним бенефіціаром української землі є великі агрохолдинги, які часто залежать від іноземних інвестицій, від людей, які ставляться до землі як до ресурсу, а не як до багаттства, яке нам передали наші прадіди та батьки і яку ми маємо передати наших дітей та онукам, – підкреслив Олег Сиротюк.

Очільник фракції ВО «Свобода» переконаний, що впровадження відкритого ринку землі «на руку» лише іноземним інвеститорам, які вимагають його прийняття, бо мають кошти для купівлі земельних наділів, які належать українцям. – Впровадження продажу землі – це є вимогою тих людей, які хочуть перетворити свої папірці у вигляді доларів, фунтів стерлінгів, єнн тощо у безцінний ресурс. Немає на планеті кращої інвестиції, ніж український чорнозем, тому маси капіталів готові до такого обміну. Чуємо також багато маніпуляцій від влади, наприклад, ми запровадимо ринок землі, але ви її не продавайте. То для чого ж тоді це робити?! Ми бачимо ситуацію, коли мільйони громадян України заведені за межу бідності, позбавлені можливості на отримання гідної зарплати і поповнюють ряди заробітчан в інших країнах. У нас є 11 мільйонів заробітчан, 3 – постійні мігранти та 8 – ті, що їздять туди-назад. Третина нації поставлена в умови пошуку забезпечення своєї сім’ї за межами країни. Тому, коли такій людині запропонують продати свою землю, то вона може скористатися цим правом, але чи це є справедливо до майбутніх поколінь – відкрите питання, – зауважив Олег Сиротюк.