Спецпогашення поштових марок із серії «Українська вишивка – код нації» відбулося у Тернополі. На поштових мініатюрах зображені фрагменти вишивки Дніпропетровської, Луганської, Рівненської і Тернопільської областей.

А в якості ескізу марки — фрагмент сорочки з приватної колекції Віри Матковської.

Урочисте погашення марок організували відповідно до наказу Тернопільської дирекції АТ “Укрпошта”. Участь у події взяла колекціонерка українського одягу Віра Матковська. “Сьогоднішній день для мене дуже важливий, тому що я збирала колекцію, щоб популяризувати вишивку. Для цього видавала книжки та календарі. Бажаю, щоб наші листівки розлетілися. Маю надію, що ця поштівка допоможе популяризувати вишивку, і більше людей захоплюватимуться нею, а відтак берегтимуть українські національні традиції, носитимуть український одяг”.

Віра Матковська пропонує вперше в історії України створити музей-студію вишивки, де діяли б виставковий зал та майстерня для всіх охочих оволодіти традиційними прийомами мистецтва вишивки. Колекціонерка переймається тим, що нині українські ринки заполонили комп’ютерні “китайські” розробки вишивок, які несуть псевдо-українську культуру. Відповідно, зникає вся сакральність та символізм, які вкладали у вишивку наші пращури, власноруч вишиваючи кожен елемент та хрестик, чи накладаючи черговий стібок на конопляну тканину.