За результатами опитування, проведеного Центром соціальних експертиз Інституту соціології, на майбутніх виборах до Верховної Ради України за “Українську Стратегію Гройсмана” планують віддати свої голоси 5,1% виборців.

Таким чином, партія подолає прохідний бар’єр і потрапить до Парламенту. Показник у 5,1% означає, що як мінімум 15 представників “Української Стратегії Гройсмана” увійдуть до Верховної Ради України.

Згідно з цими ж дослідженнями, партія “Слуга народу” заводить за списком 111 депутатів, “Опозиційна платформа – За життя” – 34 нардепи, “Європейська солідарність” – 23, партії “Голос” і “Батьківщина” – по 21 депутату.

Остаточна кількість буде залежати від низки факторів, зокрема від того, якою буде явка виборців, скільки політсил пройдуть прохідний бар’єр, як розподіляться голоси виборців між тими партіями, які потраплять до Парламенту.