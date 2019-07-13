Якби вибори до Верховної Ради України відбулися найближчої неділі, то з тих українців, хто планує голосувати і вже визначився зі своїм вибором, за партію “Українська Стратегія Гройсмана” віддали б свої голоси 5,1% виборців.

Про це свідчать результати опитування, проведеного 05-10 липня 2019 року Центром соціальних експертиз Інституту соціології.

Загалом було опитано 1800 респондентів в усіх регіонах та областях України (без врахування населення АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей). Результати є репрезентативними на рівні країни загалом, за такими показниками як вік (від 18 років), стать, регіон проживання та тип поселення (місто/село).