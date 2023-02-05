Кіноальманах «Українська нова хвиля» презентували у Тернополі в креативному кластері «На пошті». Жителям міста представили 11 анімаційних і документальних фільмів, які розповідають про життєві історії і тенденції в українському суспільстві протягом 2021-2022 років.

Показ фільмів організував Довженко-центр. У програмі – 11 короткометражок. «Нова українська хвиля» – це кіноальманах, який організовує Довженко-центр щороку. Таким чином представляються фільми молодих українських режисерів, переможців українських і міжнародних кінофестивалів. Ці фільми ми показуємо вперше. Це різні за жанром, за форматом фільми – документальні, анімаційні, ігрові кінострічки. Попередньо ми продали 50 квитків. Якщо будемо бачити запит від людей, то такі покази продовжимо», – розповідає співорганізаторка дійства Марічка Юрчак.

Через початок війни Росії проти України запуск альманаху у звичному режимі навесні 2022 року не відбувся. Утім, з огляду на необхідність вести комунікацію із зарубіжними глядачами для посилення позицій України в світі, було вирішено доповнити альманах фільмом, знятим після початку війни та вперше представити «Українську Нову Хвилю» за кордоном.

До цьогорічного альманаху «Українська нова хвиля: Обережно крихке» увійшли такі короткометражні стрічки: «Глибока вода» режисерки Анни Дудко, анімаційний фільм «Потерпи трошки» Любові Гончаренко, ігровий «20-11-7.mp4» режисерки Аліни Панасенко, ігровий фільм «Тигр блукає поруч» Анастасії Фалілеєвої, анімаційний фільм «Папині кросівки» режисерки Ольги Журби, «Земля крутиться» режисерки Олени Кириченко, документальний фільм «Нетерпимість» режисера Станіслава Битюцького, «Мир і спокій» Миро Клочка, Анатолія Татаренка.