За словами керівника академії та головного тренера Богдана Мирошниченка, створена Українська Академія Єдиноборств для того, аби сформувати та виховати професійну команду зі змішаних єдиноборств, яка б достойно презентувала Тернопільщину на міжнародній арені у змаганнях зі змішаних єдиноборств.

Для того, аби мати цільну базу команди в Українській академії, використовують принцип вибору базового виду власне спортсменом, в процесі тренувань додають інші, необхідні техніки.

– Основою в академії є два варіанти розвитку спортсмена. Людина самостійно вибирає напрямок у якому буде розвиватися. Перший – це або джиу-джитсу – борцівська техніка і борцівський стиль єдиноборств, опанування цих видів саме через призму бразильського джиу-джитсу. Інший варіант – опанування ударними техніками, беручи за основу кік-боксинг, як базове у змішаних єдиноборствах, і вже тоді доставляти боротьбу, – розповідає Богдан Мирошниченко.

Бразильське джиу-джитсу, як один з основних напрямків академії відносно молоде бойове мистецтво, але в Україні та світі набуває шаленої популярності. Тернопільська команда джиу-джитсу, якій уже сім років, виховала кілька десятків чемпіонів України, призерів чемпіонатів Європи та світу.

Це мистецтво довело і продовжує доводити свою ефективність у прикладному аспекті на турнірах зі змішаних єдиноборств.

Окрім того, бразильське джиу-джитсу постійно розвивається в технічному плані. З’являються нові комбінації, освоївши які, спортсмену легко перемогти опонента. Керівник Академії єдиноборств розповідає, джиу-джитсу – це прикладний вид бойових мистецтв, який у порівнянні з іншими – найменш травматичний. Тому є прийнятним і для спортсменів, які виступають на змаганнях і для людей, які оволодівають його технікою в якості хобі. Це мистецтво може практикуватися як система самозахисту, спортивне єдиноборство або як розділ підготовки бійця до змагань зі змішаних єдиноборств (ММА).

Командою української академії єдиноборств займається фаховий тренер з кросфіту, який працює над функціональною та фізичною підготовкою спортсменів. Унікальна Авторська система передбачає індивідуальний комплекс вправ, ґрунтуючись на можливостях спортсмена та оснащенні академії, яке є найсучаснішим та найкращим у Тернополі.

Тренерський склад Академії – це чемпіони України, Європи, призери чемпіонатів Світу з джиу-джитсу та кік-боксингу. Втім, перемоги високого рівня не єдина ціль команди. Важливе виховання гармонійного розвитку людини. Саме тому в Українській Академії Єдиноборств є свої принципи та правила, які позиціонують команду як цілісний колектив зі своїми особливими дружніми традиціями.

– Тренування має починатися з поваги. Це перша риса і одна з найголовніших, яка виховується у нашій академії. Повага до тренувань, до тренера, до партнера, до всього, що тебе оточує. З цього потрібно починати. Далі –працелюбність і наполегливість на своїй роботі , – розповідає керівник Академії Богдан Мирошниченко.

Українська академія єдиноборств проводить набір у групи віком від 4-х років. Вікових обмежень, запевняють тренери, немає. Займатись єдиноборствами можуть як хлопці так і дівчата.

За словами головного тренера Богдана Мирошниченка, Українська академія єдиноборств – це синтез співпраці двох успішних команд, які разом проводять спільні тренування. А загалом, переконаний керівник академії – найголовніший м’яз у єдиноборствах – це розум. І головне гасло академії є підтвердженням цього – Trane hard – fire smart, що в перекладі з англійської – Тренуйся важко – змагайся розумно. Академія працює у Тернополі за адресою Протасевича, 2, що поруч Збаразького кільця.