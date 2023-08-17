«Мова – душа народу»: українськомовний табір під такою назвою стартував на Тернопільщині. Дівчата і хлопці вдосконалюють знання з української мови та історії, а також дізнаються більше про визначні пам’ятки регіону.

До таборування долучилися діти військовослужбовців та переселенці з південно-східних областей. Анастасія приїхала із Харківщини.

«Табір надзвичайно цікавий. Ми активно та з користю проводимо час. Подобається дізнаватися більше про традиції та культуру нашого народу, вдосконалювати мову».

Як повідомили організатори, такий табір влаштували у рамках програми розвитку та функціонування української мови в Тернопільській області. Серед його завдань – популяризація української мови, культури, традицій серед вимушено переміщених дітей.

«12 хлопців та дівчат, серед який є і діти військовослужбовців, разом з батьками побували у мальовничому місті Кременець, ознайомились з історією знаменитої гори Бона. Відвідали Кременецький краєзнавчий музей, де доторкнулися до сторінок історії від минулого й до сьогодення. Особливо дітей захопив період «Революції Гідності». Допитливо ставлячи запитання, дізнавалися про Героїв Небесної Сотні. Родзинкою захоплюючої поїздки стала участь в процесі ліплення легендарних «Кременецьких гречаних вареників», які незабаром будуть включені до обласного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини Тернопільщини».

Діти мали нагоду поспостерігати за роботою вправних кременецьких майстринь, спробувати страву й дізнатися секрети її смаку. Учасники табору завітали й до Вишнівецького палацу, ознайомилися з історією парку, відвідали дзеркальну залу.