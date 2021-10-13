На 72-у році від важкої недуги пішов з життя відомий на Тернопільщині громадський діяч Михайло Васильович Андрунців.

Про це повідомляє Файне місто.

“Патріот, націоналіст, який ще за часів СРСР влився в боротьбу задля здобуття Української держави. Де б і на якій посаді він не працював, всюди користувався заслуженим авторитетом. Україна втратила щирого борця, а ми близького друга!

Вічна Тобі пам’ять і Царство Небесне дорогий Друже!

Дружині Олександрі, синам, невісткам, внукам, усій родині та нашій спільноті щирі співчуття!” – пише близький друг Петро Атаманчук.

Додамо, що український економіст, громадський діяч Михайло Васильович Андрунців народився 31 березня 1949 року в с. Малашівці Зборівського району. Закінчив Тернопільський фінансово-економічний інститут. Працював провідним спеціалістом Тернопільської торговельно-промислової палати, експертом від Торговельно-промислової палати України в Угорщині, заступником начальника управління з питань внутрішньої політики Тернопільської ОДА.

Очолював Тернопільське обласне товариство Українського реєстрового козацтва.