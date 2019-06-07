Сьогодні у Львові збірна України зустрінеться у матчі кваліфікації до Євро-2020 із командою Сербії.

Єдине, що можна сказати напевне: серби не приєднаються до португальців і люксембуржців у їхніх намаганнях опротестувати легітимність участі у грі Мораєса – і не через виняткове спортивне благородство і слов’янську солідарність, а просто тому, що новоспечений українець травмований і зіграти ніяк не зможе.

Що ж, однією проблемою менше. Їх, однак, вистачає. Збірна Сербії не настільки авторитетна, як її сусідка Хорватія, але прізвища Матіча, Тадіча, Мітровіча, Коларова, Йовіча, Мілінковіча-Савіча щось означають у футбольному світі. Останнього, до речі, “Лаціо” якщо й продасть, то лише за 100 млн. євро (за умови, звичайно, якщо хтось купить), в той час як сумарна вартість всіх гравців збірної України, за повідомленням учасників програми “Великий футбол”, становить 140 млн. євро. Півзахисник римського клубу, щоправда, у Львові не зіграє через травму. У березні впертих сербів не змогли у себе вдома перемогти нехай і підупалі, та все ж німці і, що більш суттєво – португальці в матчі кваліфікації. Обидва поєдинки закінчилися з рахунком 1:1, причому і німцям, і португальцям довелося відігруватися.

У збірної України, щоправда, є власний позитивний досвід протистояння команді з Балкан: в останньому товариському матчі в Харкові українці перемогли 2:0 завдяки голам Шахова і Ярмоленка. Обох сьогодні в складі нашої команди не буде. Зате є велика потреба перемогти сьогодні – останній матч у групі Україна проведе у Сербії, тому, пам’ятаючи деякі звички балканців, бажано б, щоб у ньому питання не стояло на рівні “пан чи пропав”. Чи вдасться це зробити підопічним Андрія Шевченка? Ось серія прогнозів тернопільських футбольних оракулів на матч Україна – Сербія:

Володимир Венгринович, екс-гравець “Ниви” – 2:1

Денис Могитич, лікар-стоматолог – 2:0

Віктор Уніят, редактор газети “Свобода” – 2:1

Ігор Чеболда, доцент педуніверситету – 1:0

Святослав Півторак, депутат міськради – 0:0

Роман Петришин, пенсіонер – 2:1

Денис Лучка, заст. редактора “Нової тернопільської газети” – 1:1

Резюме: переважно – одностайність в оптимістичних очікуваннях. Нехай би всіма цим вустами, як мовиться, та й футбольний бог говорив би…

Ігор Дуда