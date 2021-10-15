“Україна понад усе” – ексклюзивну марку під такою назвою презентували на Театральному майдані Тернополя. Її присвятили героям до Дня захисників і захисниць України.

На марках зобразили загиблих військовослужбовців з Тернопільщини. Як розповіла координаторка ініціативи Світлана Козелко, конверти з марками вручили родинам загиблим бійців.

“Війна забрала життя 31 бійця з Тернополя. Ми зобразили їх на марках. Таким чином хотіли вшанувати їх. Ці марки ексклюзивні, їх об’єднує назва “Україна понад усе”. Хлопці віддали життя за Україну. Тому наш обов’язок шанувати і пам’ятати їх. Ми виготовили 124 марки. Окрім родин загиблих бійців, їх також отримують колекціонери, передамо марки до краєзнавчого музею, обласної бібліотеки, до нашого “Літературного Тернопілля”.

Спецпогашення марок приурочили до Дня захисників і захисниць України. Свято започаткували у 2014 відповідно до указу президента.