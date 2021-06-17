Сьогодні невдахи першого туру групового етапу Євро-2020 проведуть у майже рівновіддаленій від обох них (+ – ) Румунії матч, який може значною мірою визначити подальшу долю кожного з них.

На перший погляд видається, що після важкого поєдинку в Амстердамі на команду Шевченка чекає значно легша гра, хоча далеко не завжди все виходить так, як здається на отой перший погляд. Македонців заздалегідь записали в безнадійні аутсайдери групи, більшість ї гравців (за винятком, мабуть, ветерана Пандева) маловідомі широкому загалу. Але в цьому можна знайти навіть позитив: команду не повинен хилити додолу тягар непосильних завдань і амбіцій – вони можуть дозволити собі розкіш зіграти без зайвої нервозності. Втім, за останні роки ця збірна досить помітно прогресувала, свідченням чого є сенсаційна перемога над збірною Німеччини на виїзді у матчі відбору до Кубку світу-2022.

Головне питання: прикра поразка на останніх хвилинах по-спортивному розізлила і мобілізувала нашу команду, чи деморалізувала? Якщо вірити бадьорим, як звично, повідомленням зі стану збірної України, то причин хвилюватися за підсумок нинішнього матчу немає: усі веселі і усміхнені, тренерський штаб усе розкаже і покаже, матч з Нідерландами і помилки в ньому проаналізовані, Північна Македонія розібрана “по кісточках”, всі мотивовані і згуртовані. І навіть Андрій Ярмоленко дав передігрове інтерв’ю чистою і правильною українською мовою (приємно було чути – цілком щиро).

Після першого матчу наша команда отримала схвальний відгук від того, від кого цього зовсім не обов’язково було сподіватися: відомий актор, співак і палкий прихильник В.Путіна Міхаїл Боярський порівняв збірні України і Росії на Євро-2020: “Звичайно, Україна набагато сильніша, ніж Росія! Вони чудово грали з Голландією. Я позаздрив, як грала Україна! Якби ми грали з Україною, то “продули” б неодмінно!”.

Спасибі, звісно, легендарному Д’Артаньяну за таку оцінку. І ще хотілося б, щоб українські футболісти пам’ятали його і його друзів девіз “Один за всіх і всі за одного”. І ще хотілося б сподіватися, що вони добре усвідомлюють, що якщо вже не вигравати у македонців, то кого тоді перемагати на турнірі?

Схожі настрої превалюють серед тернопільських футбольних оракулів. Ось їхні прогнози на матч Україна – Північна Македонія:

Богдан Гнатів, директор ТОВ “Тернопіль Агробізнес” – 2:0

Юрій Ковальков, ентузіаст філателії – 2:1

Ярослав Мармаш, голова асоціації спортивних журналістів – 2:0

Микола Рудик, експедитор – 1:0

Михайло Зубик, журналіст – 2:1

Ірина, економіст – 2:0

Ігор Загородній, пенсіонер – 1:0

Резюме: одностайність думок очевидна, але… якщо все-таки й тепер не вийде?