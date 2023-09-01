З першого дня вересня віряни ПЦУ та УГКЦ святкуватимуть церковні свята за новим календарем.

На початку цього місяця на українців очікує дві великі події: Різдво Богородиці та Воздвиження Хреста Господнього. За новим календарем відтепер відзначатимуть всі свята зі сталими датами, повідомляє Вголос.

Зміни запровадили з 1 вересня через те, що за григоріанським календарем саме з цієї дати починається релігійний рік.

Коли святкувати основні релігійні свята: