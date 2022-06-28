28 червня на Театральному майдані Тернополя відбулися урочистості та покладання квітів до меморіалу Незалежності, з нагоди відзначення 26-ї річниці з дня ухвалення Основного Закону – Конституції України. На жаль, цьогоріч державне свято наша країна відзначає в умовах воєнного стану.

Під час урочистого заходу міський голова Сергій Надал вручив подяки і цінні подарунки тернопільським військовослужбовцям та подякував їм за вірність військовій присязі, мужність і сміливість у боротьбі з окупантами.

Ще більше 20-ти нагород з нагоди свята відправлено на східні рубежі нашої країни, де захисники боронять Україну від московської орди.

«Конституція – це життєве кредо України, це базис, на якому сформована Українська держава. Це «мирська Біблія», яка гарантує кожному з нас, що Україна є незалежною та суверенною, демократичною та правовою державою. Український народ є носієм суверенітету та єдиним джерелом влади, а українська мова – єдиною державною. Саме Конституція нам говорить, що українська земля – це наше основне національне багатство, а кожен українець має невід’ємне право на життя, – відзначає Сергій Надал. – Сьогодні все це у нас намагається відібрати наш тисячолітній московський ворог – забрати нашу свободу та незалежність, заборонити українську мову, захопити нашу землю та знищити українців як народ. Саме тому нашим священним обов’язком є зберегти українську державність та українську Конституцію. Україна обов’язково переможе. Наша Конституція буде діяти по всій Україні – від Ужгорода до Луганська, від Славутича до Севастополя».

Нагадаємо, впродовж дня у Тернополі та населених пунктах громади проводитимуться інформаційно-просвітницькі заходи, виставки, презентації, а також працюватимуть творчі майстерні. Детальний перелік заходів за посиланням.

Також просимо усіх громадян не нехтувати сигналами «Повітряна тривога» та перебувати у безпечному місці до оголошення її відміни.