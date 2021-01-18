За умови впровадження політики енергоефективності Україна зможе забезпечити власним газом не тільки населення, але й усю промислову сферу.

На цьому наголосив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко у прямому ефірі каналу «Еспресо».

– Зараз ми спостерігаємо в Україні подвійні стандарти. Прем’єр-міністр Шмигаль заявив, що влада не повинна впливати на формування ціни на газ, що держава має усунутися від цього питання. Це – чисто неоліберальна точка зору, яку нам нав’язують. Я як український націоналіст категорично проти цього, бо є багато механізмів у державному управлінні, які зможуть покращити життя українців. Природа дала Україні чимало багатств – чорноземи, нафту, газ. Ми може повністю себе забезпечувати. Однак за часів уряду Яценюка, а потім й за Петра Порошенка влада підписала вимоги МВФ. Таким чином зобов’язалась створити так званий паритет цін між нашим газом та імпортним. Коли у 2014 році на посаду НАК «Нафтогазу» призначали Коболєва, то однією із його тез було, що вони за декілька років повністю відмовляться від імпортування газу. З того часу пройшло понад 6 років, а Україна як купувала газ, так і продовжує це робити, – зазначив Михайло Головко.

Голова Тернопільської облради також підкреслив, що НАК «Нафтогаз» – непотрібна структура, у якій процвітає корупція.

– Сьогодні Україна видобуває 20 мільярдів кубометрів газу, з них «Укргаз» – 15, ще 5 видобувають приватні компанії. Загалом ми споживаємо більше 30 мільярдів, 17 – населення, решту – промисловість. Тобто свого газу вистачає, аби забезпечити все населення. За умови правильної політики енергоефективності Україна за 2-3 роки змогла б повністю відмовитися від імпортного газу. Тоді ми стали б конкурентоспроможними на світовій арені. Однак цього не стається, бо нашу країну перетворюють на сировинний придаток. У свій час «Свобода» пропонувала ліквідувати корупційну структуру – НАК «Нафтогаз», яка наживається на українцях. Ми вимагали у Гройсмана не продовжувати контракт Коболєву, але цього не сталося. Тепер Коболєва залишив на посаді на 4 роки ще й Володимир Зеленський, – пояснив Михайло Головко.