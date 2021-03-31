Сьогодні збірна України проведе в Києві матч відбору до ЧС-2022 проти команди Казахстану.

Гра, яка заздалегідь ніби обіцяла бути найлегшою в групі, тепер, після відвертого розчарування, що його приніс двобій триденної давнини з фінами, викликає, скажімо так, деяке побоювання. Тим більше – після заяв головного коуча Андрія Шевченка про те, що його команда провела “відмінний матч” з Фінляндією. За цією логікою, якщо матч був відмінний, то й міняти у грі команди нічого не треба – продовжуйте, хлопці, гнути ту ж лінію, і успіх прийде.

Звичайно, нашим футболістам треба на комусь “відвести душу” після невдалого (називатимемо речі своїми іменами) попереднього матчу, і збірна Казахстану є для цієї мети доволі підходящим суперником. Хочу сказати – є в теорії, на папері, оскільки, приміром, легендарний гравець “Динамо” Леонід Буряк вважає, що ті ж фіни грають простіше (?), роблять ставку на атлетизм, а казахи здатні на сюрпризи в організації гри. Тренер “Ниви” початку 90-х років також послався на власний досвід і висловив думку, що за такого графіку третя гра буває найскладнішою. Мовляв, у першому матчі футболісти класно виконують все задумане, в другому – розуміють, що треба робити, але роблять навпаки (саме так і вийшло), а в третьому – втома ще більше дасться взнаки. А колишній захисник “Шахтаря” і “Ворскли” Олександр Чижов переконаний, що швидкий (забитий) гол може дуже полегшити нашим футболістам життя – тоді казахи будуть змушені йти вперед і нашим простіше буде знаходити вразливі місця в їхньому захисті. О.Чижов, звісно, “складно звонит”, але не варто забувати, що в такій же ситуації в матчі з фінами, тобто після забитого гола, наша збірна просто “здулася” і дала суперникам виробляти біля своїх воріт що завгодно…

Словом, ніби все й має закінчитися благополучно (у кого ж вигравати, якщо не в казахів удома?), але деякий острах вболівальницьку душу не полишає. Його не може повністю усунути і конспірологічне повідомлення про нову схему, якою збираються здивувати казахів (для фінів теж, пригадується, готували щось “новеньке”). А ось прогнози отих тернопільських душ на матч Україна – Казахстан:

Михайло Зубик, журналіст – 2:0

Денис Лучка, заст. редактора “Нової тернопільської газети” – 4:0

Оксана, викладачка музики – 1:1

Леонід, любитель шахів – 2:1

Микола Рудик, експедитор – 3:1

Резюме: варто буде уточнити в “невіруючої” Оксани: вона викладає гру на скрипці чи на казахській домбрі?

Зважуся цього разу і на свій прогноз:Ігор Дуда, журналіст – 1:0