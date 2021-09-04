Якщо спробувати хильнути червоного чи білого бургундського після кумису, то, побоююся, наслідки можуть бути непередбачуваними. Нашим же футболістам після печії, спричиненої візитом до Казахстану, вже сьогодні належить дегусту… та ні – добряче, до “не можу” хильнути отого самого знаменитого французького футбольного Bourgogne. Нагадаю – нагородженого золотою медаллю на останній світовій виставці, тобто чемпіонаті світу-2018. Йому пророкували перемогу і на цьогорічному європейському конкурсі, однак надмірні самовпевненість і легковажність у матчі з швейцарцями змусили блискучу французьку футбольну “торгову марку” зійти з дистанції ще раніше за нас – на стадії 1/8 фіналу.

Сьогодні підопічні Дідьє Дешама, звичайно, спробують довести українцям, щоб ті не надто високо задирали носи, мовляв, пройшли на Євро-2020 далі за любителів жаб’ячих лапок. Вони приїхали до Києва злими (як їхні ж французькі бульдоги, яких нині повно розвелося в “файному” місті) через нічию (1:1) в попередньому турі з боснійцями, яка не входила в їхні плани так само, як для нас – аналогічний результат у Казахстані. Приїхали без двох своїх ключових гравців: Канте і Мбаппе. Але приїхали з однією метою – перемагати. Д.Дешам висловився лаконічно: ” “У нас є віра і надія забрати дещо в суботу в Києві.”

Завдання у команди Олександра Петракова діаметрально протилежне – в суботу, тобто сьогодні нічого в Києві не віддати. Без втрат у нас теж не обійшлося: не зіграють дискваліфікований Зінченко і травмований Буяльський. Бажано б відпустити гостей до Парижу без жодного очка, але, як мінімум, не дуже будемо заперечувати і проти нічиєї – нам до них у цій кваліфікації не звикати. Однією більше, однією менше – яка різниця… До того ж, попри цілу купу бездарно втрачених очок, шанси збірної України хоча б на друге місце й досі є доволі реальними – необхідно просто зробити висновки і рухатися далі. Саме так окреслив завдання команди її ветеран – голкіпер Андрій П’ятов. Чи зроблені оті висновки і яким буде рух далі – побачимо сьогодні увечері.

А яким бачиться Україна – Франція тернопільським шанувальникам футболу? Ось їхні прогнози на гру:

Андрій Кучма, заст. директора художньої школи – 0:2

Анатолій Назаренко, екс-гравець “Ниви” – 1:1

Ігор Лабінський, працівник охоронної фірми – 0:1

Володимир Венгринович, екс-гравець “Ниви” – 0:2

Андрій Дзюбановський, підприємець – 0:2

Святослав Півторак, громадський діяч – 1:1

Віктор Уніят, редактор газети “Свобода” – 0:2

Богдан Гнатів, директор ТОВ “Тернопіль Агробізнес” – 1:1

Ігор Чеболда, доцент ТНПУ – 0:2

Резюме: ріденькі кущики надії серед гнітючої пустелі…