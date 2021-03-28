Сьогодні збірна України зустрінеться в Києві в матчі кваліфікації до ЧС-2022 з командою Фінляндії.

Футбол у країні, розташованій на широті полярного кола, за популярністю значно поступається зимовим вилам спорту, що, зрештою, цілком зрозуміло. А якщо спробувати згадати когось із відомих фінських футболістів, то пам’ять отак відразу, “навскидку”, підкаже хіба що відомого форварда “Аякса” Ярі Літманена, багаторічного захисника і капітана “Ліверпуля” Семі Хююпя і, напевно, колишнього хавбека київського “Динамо” Романа Єременка. Попри це, фіни, котрі десятиліттями задовольнялися роллю статистів у всіх кваліфікаційних турнірах, спромоглися подолати відбір до Євро-2020, а в листопаді минулого року обіграли (щоправда, в товариському матчі) збірну Франції на її полі – 2:0. Ці успіхи пов’язують з роботою коуча Маркку Канерва. Словом, жартувати нині з собою футболісти з Країни тисячі озер не дозволять, мабуть, нікому, а їхній форвард з жартівливо-грайливим прізвищем Пуккі від певного часу зарекомендував себе як вправний бомбардир, відзначившись, зокрема, дублем декілька днів тому в воротах збірної Боснії і Герцеговини.

Незважаючи на все це, наших футболістів навряд чи зрозуміють, якщо вони не здобудуть у сьогоднішньому матчі 3 очки. І якщо цього (тьху-тьху) не вдасться зробити, то це одразу суттєво знецінить невеличкий подвиг кількаденної давнини в передмісті Парижа. Хочеться сподіватися, що гравці і тренери збірної України це сповна усвідомлюють. А на що сподіваються сьогодні тернопільські футбольні провидці? Ось їхні прогнози на матч Україна – Фінляндія:

Ігор Білан, головний тренер ФК “Нива” – 3:1

Ярослав Мармаш, голова обл. асоціації спортивних журналістів – 2:1

Віктор Уніят, редактор газети “Свобода” – 1:0

Ірина, економіст – 2:0

Ігор Загородний, пенсіонер – 0:0

Леонід, любитель шахів – 1:1

Резюме: ох, вже ці шахісти-пенсіонери з їх “нічийними партіями”…