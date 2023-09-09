Протягом кількох днів збірній України належить провести два чи не найважчі спарені поєдинки за всю свою історію. Суперниками її у кваліфікації до Євро-2024 будуть чемпіон та віце-чемпіон Євро-2020 – збірні Італії та Англії.

Squadra Azzurra екзаменуватиме команду Сергія Реброва 12 вересня у Мілані, а сьогодні, 9 вересня, польський Вроцлав стане домашньою ареною для нашої збірної у матчі з англійцями. Історію зустрічей і з тими, і з другими… краще б забути. Проти команди Італії ми грали вісім разів. Двічі вдалося зіграти з “макаронниками” внічию, ще шість матчів закінчилися поразками.

З Англією ж була навіть одна перемога (восени 2009-го у відборі на Кубок світу-2010, нереалізований пенальті Шевченка, гол-красень Назаренка). Поза цим – дві нічиї та п’ять поразок.

З огляду на не дуже райдужну історію зустрічей і ще більше – на нинішню ситуацію – фаворит сьогоднішнього матчу у Вроцлаві начебто сумнівів не викликає. Вже, щиро кажучи, трохи набили оскомину запевнення наших футболістів про те, що вони “грають для тих, хто нині в окопах”. Якщо це справді так, то рівень гри, показаний ними у євротурнірах цього сезону, здатен розчарувати, роздратувати, деморалізувати – словом, що завгодно, але не підбадьорити і, тим більше, підняти бойовий дух. Не могли дати собі ради зі словаками, зі “збірною Африки” (так назвав турецький “Бешикташ” М.Луческу), а тут – найкращі футболісти з найсильнішої ліги світу. Є від чого пошкрябати голову Сергію Реброву. Може, раптом, вигадає щось несподіване і малоприємне для родоначальників футболу? Настільки, щоб змусити свого англійського колегу Гаррета Саутгейта скорчити одну зі своїх традиційних гримас на прес-конференції…

А яким бачиться матч Україна – Англія тернопільським шанувальникам футболу? Ось їхні прогнози на гру:

Денис Могитич, лікар-стоматолог – 1:1

Віктор Уніят, редактор газети “Свобода” – 0:2

Оксана, викладачка музики – 1:0

Михайло Зубик, Заслужений журналіст України – 0:2

Роман Петришин, пенсіонер – 1:1

Вішну, студент з Індії – 0:3

Михайло, військовослужбовець – 0:0

Микола Рудик, експедитор- 0:1

Ігор Загородній, пенсіонер – 1:2

Резюме: загалом, за винятком патріотичного сплеску служительки музи, картина майбутнього матчу вимальовується не так щоб дуже радісною – якщо, звичайно, наші футболісти не додадуть до неї веселіших барв…

Ризикну дати й своє передбачення – порину в світ усіляких вішнуїтських та шиваїтських систем, буддизму, сикхізму, тантризму (чи, бува, не переплутав назви?) і солідаризуюся із провидцем з Індії. Отже: Ігор Дуда, журналіст – 0:3