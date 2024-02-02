Ухилянта обіцяли зробити “непридатним” до військової служби за вісім тисяч євро

Вісім тисяч євро за «непридатність» до служби: тернопільські поліцейські затримали організатора схеми. Його затримали в м. Золочів Львівської області та повідомили про підозру.

Викрили корупційну схему ухилення від призову оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області та слідчі обласної поліції. За вісім тисяч євро «винагороди» мешканець Львівської області обіцяв допомогти чоловікові стати «непридатним» до військової служби. Він мав зняти його з розшуку як особу, яка переховується від мобілізації, зробити «непридатним» та надалі взагалі зняти з військового обліку.

У ході слідчих заходів правоохоронці задокументували отримання 21 000 гривень «авансу» на картковий рахунок фігуранта. 31 січня в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України організатора затримали у Львівській області. Він отримав вісім тисяч євро неправомірної вигоди.

Наразі затриманій повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Заходи з викриття проводилися спільно з Департаментом військової контррозвідки СБУ за процесуального керівництва Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.