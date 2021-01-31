5 апаратів штучної вентиляції легень передала угорська волонтерська організація лікарням Тернопільської області.

Обладнанням користуватимуться у Тернопільському фтизіопульмонологічному центрі, другій міській лікарні, лікувальних закладах Бережан, Зборова, Лановець.

Україна співпрацює з волонтерською організацією «Угорська економічна служба допомоги» понад п’ять років. Благодійники більше десяти разів відправляли лікарням дороговартісне обладнання, а також допомагали бійцям на сході.

«Співпраця з міжнародними волонтерами неодноразово приносила свої плоди. Зокрема дана організація, ще 2015-17 роках допомагала нашим бійцям на сході, а з початком пандемії надала значну допомогу і нашій області. Сьогодні, Тернопільщина отримала 5 ШВЛів, які допоможуть рятувати життя», – розповіла начальниця управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА Ольга Ярмоленко.

Нагадаємо, апарат ШВЛ вартує понад двісті тисяч гривень. За допомогою цього обладнання рятують життя пацієнтів у важких формах коронавірусу.