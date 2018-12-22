Ударник з Тернополя з друзями віртуозно зіграв кавер на хіт гурту KAZKA. ВІДЕО

22/12/2018 Розмір тексту:

В мережі з’явилася інструментальна версія пісні гурту KAZKA – “ПЛАКАЛА”, яка отримала бурхливу реакцію від інтернет-користувачів!

Музиканти з гурту B&B project, учасником якої є наш земляк, барабанщик Костянтин Маркочань, вирішили підтримати український музичний феномен, та закликали своїх підписників передивитися ще раз оригінал пісні, яка стала всесвітнім хітом, адже до 100 мільйонів переглядів на YouTube залишилось зовсім трішки!

Вітчизняний хіт віртуозно зіграли на бандурі та баяні. Користувачі соціальних мереж стверджують що ця мелодія торкається до струн душі!