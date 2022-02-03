24 січня уряд ухвалив Постанову № 43, якою у неконституційний спосіб змінив порядок призначення голів райдержадміністрацій у Києві і позбавив київського міського голову можливості пропонувати їх кандидатури.

У партії «УДАР Віталія Кличка» заявили, що в такий спосіб влада продовжує цілеспрямовану кампанію з придушення місцевого самоврядування в Україні та намагається побудувати жорстку вертикаль влади – недемократичну і неконституційну.

– Навіть у час загрози російського наступу уряд та Офіс президента продовжують незаконно перетягувати на себе повноваження місцевого самоврядування. «Оригінальне» рішення Кабінету Міністрів, який погодив звільнення трьох голів районних адміністрацій Києва без участі київського міського голови, засвідчило, що влада дуже слабко переймається підготовкою загонів територіальної оборони, натомість активно залазить у сферу повноважень місцевого самоврядування, – зазначили в «УДАРі Віталія Кличка».

У партії підкреслили, що позицію мера столиці, якого обрали кияни та надали йому повноваження відстоювати їх інтереси, уряд не враховував та навіть не звертався по неї. УДАРівці наголосили, що урядовці порушили закон, перевищивши свої повноваження.

– Місцеве самоврядування – це не втілення політичних забаганок центральної влади. Президент, підписавши розпорядження про звільнення, де факто підтримав незаконне рішення Кабміну. Не можна нехтувати Конституцією і законами! І місцеве, і державне управління в Україні має будуватися на професійності та ефективності, а не керуватися суто політичною лояльністю. Не треба послуговуватися принципом «якщо ти не прислуга, значить ворог». Не треба зневажати місцеве самоврядування, тиснути і знищувати його! – заявили в «УДАРі Віталія Кличка». У партії центральну владу закликають діяти спільно і злагоджено разом з місцевим самоврядуванням, адже українці сьогодні мають продемонструвати свою гідність, згуртованість і готовність дати відсіч агресору.