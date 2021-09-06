Возрадуйтеся, шановні українці. Принаймні, ті з вас, які кричать до посиніння про те, як Україну нищать корупція, блат і кумівство. Ця непорушна, здавалося б, опора нашого життя, можливо, дала тріщину. Як мінімум два небезвідомі куми побили горщики і тепер, схоже, шансів на те, що один з них щось робитиме для іншого – як у нас нерідко прийнято, на шкоду загальній справі – значно поменшало. І обійматися на публіці з по-українськи щирими усмішками вони вже не будуть. І святковими SMS-ками вони, боюся, тепер теж не обмінюватимуться. Ось так…

Одразу зазначу: сам я не належав до числа тих шанувальників футболу, котрі шкодували, коли Андрій Шевченко несподівано оголосив про відставку з поста головного тренера збірної країни. Як на мене, своїми здобутками в плані побудови гри (залишимо осторонь суто формальне потрапляння збірної у вісімку кращих за підсумками Євро-2020) він ніскільки не перевершив своїх попередників. А коли доходило до справді вирішальних поєдинків з топовими командами, то отримував свої “законні” 0:4, як до нього це траплялося з Блохіним (0:3 у чвертьфіналі з Італією на ЧС-2006) і Фоменком (0:3 з Францією в плей-офф до ЧС-2014). Але коли почалася вся ота колотнеча з посадою головного коуча збірної, стало трохи цікаво: це Шевченко не хоче, чи його самого не хочуть? Спершу з’явилася інформація від УАФ про те, що Андрій Миколайович хоче спробувати себе в роботі з якимось клубом (хоча черга на нього наразі ще не вишикувалася). Як ведеться в таких випадках – подяка за роботу, побажання успіхів і сподівання, що життєві стежки ще перетнуться. Відтак почався гарячковий пошук нового наставника для збірної, що врешті-решт закінчився призначенням на посаду Олександра Петракова. В плані здобутків він наразі продовжує справу “паперєдніка”: до трьох нічиїх у відборі на ЧС-2022 Шевченка додав дві свої. Аж тут раптом вже колишній тренер “націоналки” вирішив озвучити свою версію всього того, що відбулося. У конференц-залі престижного київського готелю і з двома італійськими “caporegime” обіч себе Андрій Миколайович повідомив, що йти з поста “capo di tutti capi” (боса всіх босів) збірної він наміру не мав, однак пропозиції продовжити роботу від УАФ так і не дочекався.

Версія Шевченка дещо не в’язалася з оприлюдненою раніше позицією УАФ, отож шановна організація вустами свого генерального секретаря Юрія Запісоцького одразу ж визнала за потрібне повідомити, що пролонгувати контракт з Шевченком і його італійськими помічниками таки планувалося, відповідні бюрократичні процедури були виконані, однак відповіді від сеньойра Андреа (чи сера Ендрю – залежно від того, ким більше вважає себе нині уродженець села Двірківщини на Київщині) в УАФ, на жаль, так і не отримали…

Відчувається: якийсь величезний чорний котяра пробіг між двома Андріями. Настільки величезний, що вони нині не спілкуються, а на матчі Україна – Франція сиділи на відстані, яка значно перевищувала рекомендовану нині соціальну.

На чийому боці правда – розібратися нелегко. Можливо, варто б запропонувати обом сторонам зійтися на чомусь схожому на ринг у одній з численних студій і там, на очах у публіки, викласти кожній свою позицію? Хоча практичного значення це не матиме – у збірної вже є в.о. тренера, і його досягнення у матчах кваліфікації принаймні не поступаються тим, що їх мав Шевченко. Але було б трохи цікаво розібратися, хто каже правду, а хто – лукавить.

Зараз це не зовсім ясно. Зате ясно одне – щирі обійми між двома-кумами Андріями публіка навряд чи скоро побачить. Якщо б з цього раптом почалося викорінення кумівства в Україні (воно в цьому випадку чомусь не спрацювало), то цю історію можна б дише вітати…