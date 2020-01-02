Щоразу, коли якась гарячкувата голова в політичних студіях, починає доводити, що Крим і Донбас рано чи пізно треба буде відвойовувати, її (оту голову) відразу ж охолоджують відерцем холодної води – нагадуванням про трохи різні можливості Росії та України у воєнній сфері.

Ота голова (і не одна) так легко не здається, доводить, що є так звані асиметричні дії, не пов’язані із змаганням за кількістю танків чи артилерійських стволів на полі бою; що треба, зрештою, розвивати економіку, і саме це стане запорукою прогресу у військовій царині, й що тим понад усяку міру нахабним росіянам таки можна і треба дати по носі….

“Дати по носі”… Промовистий вислів для означення того, що чиюсь непомірну пиху зуміли поставити в рамки. Нинішньою датою – 2 січня – саме й позначений один такий випадок в історії. 2 січня 1967 р. авіація США у В’єтнамі провела операцію під назвою “Боло”, яка дала змогу значною мірою ліквідувати загрозу з боку винищувачів МиГ-21, що їх СРСР почав посилено постачати “класовим братам” у Північному В’єтнамі паралельно з навчанням тамтешніх пілотів тонкощам повітряних боїв. В них, доводилося чути, брали участь і радянські пілоти азіатської зовнішності, щоб легше “зійти” за в’єтнамців, хоча офіційно СРСР у військових діях участі не брав – цілком у дусі нинішнього “их там нет” на Донбасі. Відтоді й пішов “гуляти” середовищем анекдотів, яке завжди було альтернативою офіційній інформації, жарт про те, що американський B-52 збив в’єтнамський льотчик на прізвище Ван Ю Шин.

Щоб не зображати з себе великого експерта у військовій авіації, опишу згадану “операцію “Боло” максимально стисло. Оснащене радянськими МиГ-21, командування ВПС Північного В’єтнаму почало перехоплювати американські літаки на дальніх підступах до цілей. Отоді американці й вирішили, що їхні “суперові” й незнайомі в’єтнамцям винищувачі F-4 Phantom зображатимуть добре їм відомі винищувачі-бомбардувальники F-105 Thunderchief, щоб виманити групи МиГ-21 в небо. Це вдалося і, відповідно, обернулося для в’єтнамської сторони значними втратами: за різними оцінками, 7-9 МиГ-ів були збиті, що призвело до деморалізації в’єтнамських пілотів-винищувачів і майже повного припинення на певний час активності північно-в’єтнамської авіації. А коли її пілоти відновили польоти на розхвалених радянськими інструкторами МиГ-21, то робили це з острахом…

Добряче дістати по носі й дістати отой самий острах – це саме те, що потрібно на Донбасі російським “відпускникам”, “добровольцям”, “туристам” разом з тамтешніми “трактористами” і “комбайнерами”. Тоді й переговори, напевно, йшли б легше. От тільки б зміцнити м’язи, щоб отой удар по нахабному носі справді був відчутним. Сподівання на те, що нам прилетять на допомогу новітні F-15 Eagle чи F-117A Nighthawk малореальні – доведеться таки розвивати власні м’язи…

Ігор Дуда