Удар був дуже сильним: водій автомобіля збив на смерть пішохода. ФОТО

З важкими тілесними ушкодженнями до реанімаційного відділення лікарні потрапив житель Бучача.

Чоловіка 17 грудня близько 7:14 збив водій автомобіля MITSUBISHI L200. Аварія трапилася на трасі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль у Бучачі.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, чоловік переходив проїжджу частину дороги за межами пішохідного переходу.

Потерпілий – житель Бучача, 1951 року народження. Його з важкими тілесними ушкодженнями госпіталізували. Проте врятувати життя пенсіонерові не вдалося. За кілька годин після автопригоди він помер.

У водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство згідно із ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України.