На черговому засіданні виконавчого комітету прийнято рішення про спрямування коштів управлінню освіти і науки на виплату преміювання педагогічним працівникам закладів освіти Тернопільської міської територіальної громади.

Грошову премію буде виплачено педагогам, котрі показали найвищі результати за підсумками ЗНО, або здобули перемогу чи призові місця на олімпіадах і в професійних конкурсах педагогів.

Відповідно до рішення, кошти на преміювання педагогічних працівників в сумі 54 000 грн виділені Тернопільській Українській гімназії ім. І.Франка та Тернопільській спеціалізованій школі №3 з поглибленим вивченням іноземних мов і спеціалізованій школі №29 з поглибленим вивченням іноземних мов.