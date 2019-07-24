Повага до себе — це те, чому не навчать у школі й на онлайн-курсах. Шанобливе ставлення до власної особистості, своїх талантів і вподобань напрацьовується з роками, крок за кроком. Уміння цінувати себе конче потрібне в сучасному світі, де все піддається стандартизації та спрощенню. Як не загубити гармонію й віднайти баланс, поговоримо далі.

Повага до себе — це те, чому не навчать у школі й на онлайн-курсах. Шанобливе ставлення до власної особистості, своїх талантів і вподобань напрацьовується з роками, крок за кроком. Уміння цінувати себе конче потрібне в сучасному світі, де все піддається стандартизації та спрощенню. Як не загубити гармонію й віднайти баланс, поговоримо далі.

Людина — мірило всіх речей

Самодостатня людина знає ціну собі, своїй роботі й учинкам. Це не означає, що ви маєте задирати носа й дивитися на інших зверхньо. Навпаки, людина, яка поважає себе, відкрита до спілкування й цінує досягнення людей навколо. Такий позитивний приклад — найкраще підтвердження вашої позиції.

Однак самоповага не виникає на порожньому місці. Можна сказати, що це навичка, якою має оволодіти кожна доросла людина. Задля цього психологи рекомендують:

· Аналізувати щоденні звички. Ви можете пишатися собою, якщо прибираєте сміття після пікніку на природі, намагаєтеся використовувати менше поліетиленових пакетів, замінили лампи розжарювання на енергозберігальні. Наступний рівень свідомого життя — електровелосипед, його можна придбати в інтернет-магазині Kasta, за посиланням:https://kasta.ua/market/elektrovelosipedy/, та їздити на ньому на роботу.

· Розвиватися. Нові знання — це нові можливості, тому не припиняйте вчитися. Освічена й усебічно розвинена людина — це майбутнє України. До того ж інтелектуала не вводять в оману політичні обіцянки й рекламні лозунги.

· Вибирати коло спілкування. Неможливо зберегти повагу до себе, коли перебуваєш у токсичному, агресивному, недружньому середовищі. Якщо спілкування з деякими людьми знижує вашу самооцінку й псує вам настрій, відмовтеся від нього. Такий крок принесе більше користі, аніж виснажливі бесіди з енергетичними вампірами.

Зовнішнє дорівнює внутрішньому

Елегантний і гарний одяг, у якому вам комфортно, розкаже про вас більше, аніж резюме. Сьогодні стежити за зовнішністю потрібно не лише жінкам, а й чоловікам. Головні тренди 2019 року такі:

· Натуральність. Бавовна, льон, шовк і бамбук — матеріали, які виглядають стильно й дуже приємні на дотик. У каталозіKasta представлено великий вибір модних чоловічих сорочок з натуральних тканин, які можна купити, перейшовши, за посиланням: https://kasta.ua/market/muzhskie-rubashki/. Річ для себе знайте і студент, і бізнесмен.

· Універсальність. Безконтрольне споживання — не найкраща людська риса. Замість того, аби купувати десятки речей у різних стилях, зберіть сезонну капсулу одягу, усі елементи якої можна комбінувати.

· Креатив. Додавайте образам оригінальності за допомогою аксесуарів. Так ви зможете швидко випрацювати індивідуальний упізнаваний стиль. Пам’ятайте, що ви неповторні, і вже за це треба себе любити!