Місячник профорієнтаційної діяльності розпочався на Тернопільщині. Фахівці обласного центру зайнятості ознайомлюють школярів з тенденціями на ринку праці області й України.

«Вибір професії – мій вибір – мій успіх»: тренінг під такою назвою організували у Шумському ліцеї. Керівниця Шумської філії центру зайнятості Леся Король розповідала про затребувані та перспективні вакансії.

“Вибір професії — це велика відповідальність перш за все перед собою, бо тільки сама людина може зрозуміти, до чого в неї найбільший хист, відчути своє покликання в житті, в якій сфері діяльності застосувати свої набуті знання та навики. Кожне життя — це картина. Батьки дають полотно, доля — рамку, суспільство — фарби, ну, а малювати доводиться нам самим”.

Для школярів провели колірне тестування, яке допомогло їм пізнати свої сильні і слабкі сторони у виборі професії. Такі тренінги планують організувати для всіх випускників загальноосвітніх шкіл області.

Софія Романська