На черговій сесії міської ради депутати затвердили список учнів закладів загальної середньої, позашкільної та мистецької освіти Тернопільської міської територіальної громади, яким призначено іменні стипендії в галузі наук.

Відповідно до рішення, сертифікати про присвоєння іменних премій уже незабаром отримають 57 обдарованих і талановитих учнів Тернопільської громади.

Офіційне вручення сертифікатів відбудеться 28 серпня у «Комплексному Транфсер-містечку» під час урочистостей з нагоди Дня міста.

До переліку учнів, яким призначено іменні стипендії Тернопільської міської ради в галузі наук, увійшли:

У галузі історії та краєзнавства – стипендія Ігоря Герети: Карасьова Юлія, Романів Арсен, Литвин Ольвія-Соломія.

У галузі мовознавства (українська мова) – стипендія імені Дмитра Бучка: Іванюк Ілона, Бартіш Олена, Лепявко Катерина.

У галузі мовознавства (іноземна мова) – стипендія імені Зенона Кузелі: Мудрик Ольга, Мельничук Марта, Мартинович Божена.

У галузі літературознавства і поезії – стипендія імені Володимира Гнатюка: Жаровська Юлія, Закордонець Соломія, Лебідь Марія.

У галузі математики – стипендія імені Володимира Левицького: Товпишко Данило, Лещук Роман, Хілініч Валерій.

У галузі фізики – стипендія імені Івана Пулюя: Микитишин Артем, Дворницький Данило, Попа Михайло, Костецька Вікторія, Валівко Тетяна, Чайка Наталія.

У галузі конструювання, винахідництва та технічної творчості – стипендія імені Володимира (Вільяма) Джуса: Зуєв Едгар, Ванєєв Богдан, Ванєєв Руслан.

У галузі музики (вокал) – стипендія імені Соломії Крушельницької: Романів Святослав, Терещенко Вероніка, Гончаренко Катерина, Шевченко Ірина.

У галузі музики (володіння музичним інструментом) – стипендія імені Василя Барвінського: Малиновська Анастасія, Каспрук Богдана, Дуда Гнат, Димарецька Евеліна.

У галузі образотворчого мистецтва – стипендія імені Олени та Ольги Кульчицьких: Плакса Олена, Твердохліб Вікторія, Галушка Руслан, Посунько Юлія.

У галузі географії – стипендія імені Степана Рудницького: Веселовський Олександр, Медвідь Арсен, Федчишин Мар’яна.

У галузі біології – стипендія імені Степана Гжицького: Паламар Олександр, Лахіна Анастасія, Криворучко Володимир.

У галузі хімії – стипендія імені Івана Горбачевського: Стаханська Ксенія, Когут Юлія, Колісник Назар.

У галузі фізичної культури та спорту – стипендія імені Андрія Юркевича: Перець Дмитро, Заяць Олена, Ваховський Станіслав.

У галузі правознавства – стипендія імені Станіслава Дністрянського: Гаврилюк Уляна, Дуда Катерина, Никифорчин Діана.

У галузі інформатики – стипендія імені Ігоря Следзінського: Проць Петро, Сухарський Максим, Вибираний Владислав.

У галузі учнівського самоврядування – стипендія імені Володимира Лучаківського: Капуш Діана, Берегуляк Юлія, Наконечна Аліна.