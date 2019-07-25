З 1 вересня у Тернополі учні та студенти зможуть їздити тролейбусом безкоштовно. Таке рішення прийняли 24 липня на сесії міської ради.

Проте, безкоштовним проїзд буде лише за наявності «Файної карти», повідомляє МедіаТОР.

«У навчальний період, включно з вихідними, проїзд для учнів та студентів буде безкоштовним. Таке рішення прийнято у зв’язку з тим, що на сесії міської ради переглядали бюджет міста. Були додаткові надходження до бюджету, тому виділили кошти на проїзд. Чи буде так на канікулах, наприклад, осінніх, ще невідомо. Зараз налаштовується система проїзду», – каже головний спеціаліст відділу звʼязків з громадськістю та ЗМІ Марʼяна Зварич.

До початку навчання проїзд у тролейбусі для студентів та учнів, за наявності карти тернополянина, коштуватиме 2,5 гривні. У маршрутці вартість залишиться незмінною – 3 гривні.