Одинадцять шкіл Тернопільської області пройшли конкурсний відбір і долучилися до всеукраїнського проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність».

Зараз 41 учитель_ка області з цих шкіл вже почали проходити тренінги з медіаграмотності та викладання інфомедійної грамотності на уроках своїх предметів. А з осені вони навчатимуть школярів критичному споживанню інформації, застосовуючи спеціально розроблені матеріали від Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX), яка реалізує проєкт.

Про те, як визначити якісну інформацію, розпізнати маніпуляції та фейки, на що звертати увагу в соціальних мережах учні дізнаються на уроках української мови та літератури (8-9 класи), історії України, всесвітньої історії (8-10 класи) та мистецтва (9 класи).

«Головна ідея проєкту “Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність” — це інтеграція навичок інфомедійної грамотності у вже наявні навчальні предмети. Ми не створюємо окремих дисциплін, ми не міняємо навчальних програм, ми працюємо із методами та форматами подачі інформації, роблячи уроки більш сучасними та практичними. Учителі застосовують нові підходи і вправи на тих дисциплінах, які вони вже викладають, — зазначає менеджерка проєкту Любов Васильчук. — Це робить уроки цікавішими, а в учнів окрім знань, ще й сформуються такі життєво необхідні навички, як уміння критично мислити та розпізнавати якісний інформаційний контент».

Проєкт “Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність” реалізується в Україні з 2018 року, у ньому вже беруть участь 400 шкіл і понад 1100 вчителів з усіх обласних центрів. Навесні 2020 року до проєкту приєдналися ще 256 шкіл та 1311 вчителів з невеликих міст і сіл. Серед шкіл Тернопільської області перемогли в конкурсі та долучились до проєкту наступні:

Чортківська гімназія імені Маркіяна Шашкевича;

НВК “ЗОШ I-III ст. – ДНЗ с.Великі Гаї” відділу освіти Великогаївської ОТГ;

Козівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2;

Куропатницький НВК “Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад”;

Обицький навчально-виховний комплекс;

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням інформаційних технологій та технологічних дисциплін (с.Васильківці);

Козівська державна українська гімназія ім.В. Герети;

Андрушівський навчално-виховний комплекс “загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад”;

НВК “ЗОШ І-ІІІ ступенів 1-гімназія ” м. Хоростків;

Загірцівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів;

Козівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1.

Довідка:

Проєкт «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» виконується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки посольств США та Великої Британії, у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією Української преси.

Діяльність проекту направлена на розвиток навичок критичного сприйняття інформації та інтеграцію інфомедійної грамотності в навчальну програму шкіл.

У рамках проєкту розробляються навчальні матеріали для вчителів (8-10 класи), проводяться тренінги та навчання для установ-учасників проекту (школи, інститути післядиломної освіти, педагогічні заклади вищої освіти), запроваджується навчання за розробленими матеріалами.

У лютому цього року, організація IREX оголосила конкурс на участь в проєкті для шкіл з усіх областей України. До цього проєкт працював лише із школами обласних центрів, а також із містами Краматорськ, Сєвєродонецьк та Маріуполь. У м. Тернополі в проєкт залучено 17 шкіл та 50 вчителів, які з 2018 року пройшли навчання та вже викладають інфомедійну грамотність на своїх предметах. Контактна особа для уточнення інформації – Мар’яна Гевко, регіональна координаторка проєкту «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність» по Тернопільській області.+38 096 506 67 07, mhevko@irex.org.