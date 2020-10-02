30 вересня завершився прийом проєктів на «Шкільний громадський бюджет» для учнів тернопільських шкіл.

За місяць учні із 23- ох освітніх навчальних закладів міста подали 105 проєктів, в середньому – по чотири проєкти на одну школу.

Шкільний громадський бюджет – ініціатива, яка дає можливість учням шкіл 7-11 класів реалізувати соціально – корисні та загальнодоступні проєкти та покращити не лише освітній процес, а й інфраструктуру навчального закладу. Цьогоріч на реалізацію проєктів – переможців школи отримають по 75 998 грн.

Наступним етапом буде електронне голосування і відбуватиметься воно за персональними QR-кодами у школах з 26 жовтня по 9 листопада. Голосувати за проєкти зможуть лише учні навчальних закладів.