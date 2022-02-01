Виставку ікон відкрили у Тернопільському обласному художньому музеї. На ній свої твори представили учасники авторської іконописної школи львів’янина Андрія Майовця «Квітка Середньовіччя».

Ця школа вже два роки діє при храмі Успення Пресвятої Богородиці у Тернополі за сприяння отця Василя Ліниці. До неї увійшло понад 50 учнів різного віку, які стали великою дружньою родиною.

– Представлені на виставці ікони створені згідно манери письма та візантійської традиції XIV-XV століття, – розповіла Оксана Мацьків, провідний науковий співробітник ТОХМ. – За час існування школи написано більше 60 ікон. Андрій Майовець також є організатором індивідуальних майстерок, уроків, каліграфії, іконопису в Україні та в Італії, Польщі та Литві. Має досвід малюнку з дітьми-сиротами, з багатодітних сімей Центру опіки сиріт, молоддю з особливими потребами, важкими дітьми. На виставці представлено 40 ікон 28-и авторів, та три – іконописця Андрія Майовця. Серед образів – ікони Святого Миколая, Пресвятої Богородиці, Пресвятої Родини, Архангела Михаїла, виконані технікою темперного живопису на липових дошках.

Фото зі сторінки музею у фейсбуці