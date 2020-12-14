«Поділись частинкою свята» – акцію під такою назвою влаштували учениці обласного ліцею «Знамення». Дівчата випікали та розфарбовували медово-імбирні пряники для українських захисників. Разом з іншими подарунками печиво відправлять у зону бойових дій перед Днем святого Миколая.

Такі акції в ліцеї «Знамення» організовують щороку. Цьогоріч до благодійної ініціативи долучилися також вчителі й вихователі. «Дівчата з вдячністю та любов’ю випікали та розмальовували медово-імбирні пряники, які дуже швидко поїдуть на Схід України до наших воїнів, щоб подарувати їм “частинку свята”. Кожного року дівчата передають у зону ООС посилки, адже ми пам’ятаємо про надзвичайний подвиг молодих хлопців для нас, для України. Сподіваємось нашим захисникам буде приємно отримати подарунки від щирого серця, якими ми дякуємо за спокійне і мирне небо над головою», – зазначила класний керівник 10 класу Надія Мельник.

Серед подарунків – теплі шкарпетки, які дівчата зв’язали для українських воїнів власноруч. Також у пакунки благодійниці поклали солодощі та листи.