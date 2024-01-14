Як ви готуєтеся до можливих блекаутів?

Придбав генератор.

Купив зарядну станцію.

Утеплив помешкання.

Встановив сонячні панелі.

Переїхав у іншу країну.

Буду щось робити, якщо почнуть вимикати світло.

Не готуюся - якось переживу.

Блекаутів не буде.

Що таке "блекаут"?