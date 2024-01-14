Тернополянин, учень Тернопільського академічного ліцею “Генезис” Валентин Томащук став стипендіатом Президента України за досягнення у легкій атлетиці.
Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.
Валентина Томащука відзначено як срібного призера всеукраїнських спортивних змагань з легкої атлетики.
Спортсмен є представником Тернопільського регіонального центру та ДЮСШІ “Інваспорт”, тренує юнака Віктор Ворко.
“Ми щиро вітаємо Валентина з неймовірним досягненням! Пишаємося всією громадою, бажаємо нових звершень та здобутків!”, – зазначив міський голова Тернополя.