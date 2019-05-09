День пам’яті та примирення відзначили 8 травня. З цієї нагоди тернополяни згуртувалися біля пам’ятника «Матеpинський поклик».

Під час мітингу-реквієм зі словами шани та поваги виступив голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчаврук.

– Сьогодні Україна та її громадяни разом зі всім світом вшановують пам’ять мужності тих, хто пройшов дорогами Другої світової війни, тих, хто відчув на собі лихоліття нацистських та радянських концтаборів. Увесь світ вшановує мужність та жертовність тих, хто відбудовував тисячі зруйнованих міст та сіл. Участь українців у подіях 1939-1945 років неможливо переоцінити, адже з нашою країною пов’язані вирішальні моменти цієї війни. То ж вклонімося тим, хто пройшов воєнний та післявоєнний часи. Схилімо голови перед тими, хто віддав свої життя у боротьбі за незалежність нашої держави у різні часи. Також дякуємо військовим, які сьогодні, ризикуючи життям, захищають наші кордони. Нехай бережуть небеса українських бійців, які своєю мужність стримують ворога і захищають нашу землю, – наголосив Віктор Овчарук.

Опісля панахиди представники влади та громадськість поклали квіти до підніжжя меморіалу.