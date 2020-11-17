У 4 випуску реаліті «Холостячка» відбулася пресконференція, на яку Ксенія Мішина запросила Андрія Шатирка, Ігоря, Іллю та Назара. Головною метою було подивитися на чоловіків з боку. А також зіштовхнути їх з реальністю Ксюші — постійною увагою з боку преси.

Однак події набрали небачених обертів. Каверзні запитання журналістів здалися «квіточками», коли почали спливати факти, – повідомляє сайт СТБ.

На конференції теми порушувалися різні: починаючи від фаворитів, закінчуючи сексом. З’ясувалося, що в Ігоря були інтимні стосунки в день старту проєкту. Варто зазначити, що чоловік сам у цьому зізнався. Незабаром він спробував виправдатися, мовляв, це зв’язок лише для задоволення потреб, а не через кохання.

Та головною подією цієї конференції стало викриття Назара. Вкотре чоловік вирішив розповісти, як сильно він дорожить своїм сином. І нічого в цьому не було б страшного, якби не з’ясувалося наступне!

Редакція отримала заяву, що Назар Дзівульський відмовився від свого сина і прав на нього!

«Це був складний період у той момент. Але я ніколи не кидав свого сина. Тоді хотілося дружині додаткових фінансів від держави», — спробував виправдатися чоловік. Ба більше, він зараз платить аліменти в розмірі 2,5 тисячі гривень щомісяця.

Відразу після пресконференції Холостячка побачила відео колишньої дружини Назара. Жінка зазначила, що батько Платона не допомагав їм із дитиною, бачилися вони буквально кілька разів за шість років, а Назар має заборгованість по аліментах.

«Він кинув нас, коли Платону був тиждень. З народження дитини він бачив її разів 12. Сьогодні він пишається ним, а праці до цього не було докладено жодного дня. Жоден день народження він не провів із ним. Кажу, як перед Богом», — зізналася Людмила.

«Приходити сюди і спекулювати на сині… Тотальна брехня. Я зателефонувала мамі Платона, і вона мені розповіла, що за місяць до проєкту Назар повідомив синові, що він його батько», — прокоментувала Ксюша.

Безумовно, Холостячка повідомила учаснику про те, що знає правду. А також додала, що якщо Назар спробує помститися колишній дружині за оприлюднення фактів, то він матиме справу з адвокатами Ксенії.

У 4 випуску Назар Дзівульський беззастережно залишив проєкт «Холостячка».