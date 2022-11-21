У ЗСУ розповіли, коли ворог може знову влаштувати масований ракетний обстріл

Росіяни намагаються залишити українців в блекауті, щоб схилити керівництво до переговорів і тимчасового так званого перемир’я, аби використати час для перегрупування і нового нападу.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише TrueUA.

“Ворог не полишив спроб схилити Україну до якихось переговорів, перемир’я, щоб використати для себе, аби перегрупуватися та наростити потенціал і вдарити знову. Удари можна очікувати будь-коли, бо також РФ не полишає й намірів залишити нас в блекауті”, – пояснив він.

Утім, Ігнат каже, якщо війська ворога щодня будуть завдавати потужних ударів із великим використанням озброєння, то ракет в росіян “точно не залишиться”. За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ, у РФ в достатньо малій кількості залишилися “Іскандери”, але “Калібри” і Х-101 росіяни продовжують виготовляти.

“Тому що це високотехнологічна зброя і вона не робиться за два дні, треба тиждень-два, щоб хоч якусь кількість накопичити і щоб в “закромах Родины” не було пусто…Тому вони власне і накопичують, щоб в деякий час вдарити більшою кількістю ракет з “Шахедами” тощо”, – підсумував Ігнат.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що з початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад 4700 ракет.