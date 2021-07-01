Літній мовний табір організували у Тернопільській школі №5. Тут діти в гральній формі вивчали англійську мову. Для малечі влаштували тематичні заняття, які відтворюють мовні середовища.

Мовний табір влітку вже став традицією Тернопільської загальноосвітньої школи №5, – каже заступниця директора з навчально-виховної роботи Марія Хміляр. Оскільки такі табори у навчальному закладі організовують шостий рік поспіль. «Цього року до організації табору було залучено 18 вчителів та близько 150 учнів 3-7 класів. Табірний день тривав з 10.00 до 13.00. Ми розпочинали із ранкової зустрічі. Далі діти працювали у групах, командами за тематикою дня. Згідно із програмою, кожен день був тематичним. Кожен день був цікавим, активним, гучним, швидким, і звісно, англійською мовою».

Додамо, мовні табори діяли у трьох школах Тернополя – ЗОШ №5, №7, №2. Відвідувати їх могли всі охочі учні цих навчальних закладів.