У злощасному місці на Тернопільщині злетіла з траси і перекинулася фура. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні у селі Кровинка колишнього Теребовлянського району.

На повороті дороги водій фури не впорався з керуванням. Відтак, автомобіль пробив огорожу і з’їхав з траси, після чого перекинувся.

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Про небезпечний випадок повідомила у Фейсбуці мешканка села Надія Шобська. Жінка зазначила, що подібні ДТП часто трапляються у цьому місці. Відтак, авторка допису закликала владу вжити заходів, аби подібне не повторювалося.

“В селі Кровинка сьогодні знову аварія. Від березня вже четверта. Відбійника немає, а знизу по вулиці граються діти, ходять і живуть люди. Прошу нашу владу – прийміть міри!!!”.