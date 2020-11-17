Впродовж жовтня у Тернополі та області придбали 95 нових автомобілів на загальну суму 3,3 млн доларів США.

Серед брендів найчастіше реєстрували автомобілі Toyota. Минулого місяця у Тернополі придбали 25 таких автомобілів. Також популярними були Kia і Volkswagen. Частка цих трьох брендів склала 47% від загальної кількості продажів у регіоні, – йдеться у рейтингу сайту з продажу автомобілів RST.ua.

Найпопулярнішою моделлю був позашляховик Toyota Land Cruiser Prado. Крім нього минулого місяця часто реєстрували Kia Sportage і Volkswagen Touareg.

Минулого місяця у Тернополі та області зареєстрували 85 кросоверів, що складає 89% від загального обсягу авторинку регіону. Частка машин з дизельними силовими агрегатами склала 41%. Щодо цінових сегментів, то 36% – автомобілі вартістю понад 35 тис. доларів США без врахування вартості додаткового обладнання.

Загалом в Україні впродовж жовтня в Україні зареєстрували 8,4 тис. нових автомобілів. Загальна сума витрат на покупку цих авто склала 260 млн доларів США. Серед найдорожчих авто, які купували українці минулого місяця – один Rolls-Royce Cullinan, Aston Martin DBX, по одному Bentley FlyingSpur та Continental GT. Також минулого місяця зареєстрували один BMW 8-Series Coupe, чотири Mercedes-Benz AMG-GT 4-Door, сімнадцять Mercedes-Benz G-Class. Нагадаємо, впродовж січня-вересня поточного року в Тернополі та області придбали 730 нових автомобілів на загальну суму 19 млн доларів США.