Минулого місяця співробітники поліції оформили більше чотирьох з половиною тисяч адмінматеріалів в сфері безпеки дорожнього руху.

Серед найпоширеніших порушень: перевищення водіями швидкості, керування транспортними засобами без документів та напідпитку, порушення правил дорожнього руху пішоходами та велосипедистами.

У жовтні на дорогах Тернопільщини трапилося 216 дорожньо-транспортних пригод. З них 54 – з потерпілими, в яких 14 людей загинули та 66 отримали травми. Тридцять дві аварії вчинили водії, які сіли за кермо напідпитку. В результаті цих автопригод троє людей загинули, семеро – зазнали травм. Одинадцять аварій трапилося за участю пішоходів, дві з них – зі смертельними наслідками. Про це повідомляють у поліції області.

Найчастіші причини ДТП: перевищення швидкісного режиму, порушення правил маневрування та виїзд на смугу зустрічного руху.

У жовтні поліцейські виявили 161 особу, котрі керували транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння. На них складено адмінпротоколи за статтею 130 КУпАП. За це передбачена відповідальність – позбавлення водійського посвідчення на рік і штраф 10,2 тис. грн, а за повторне вчинення цього порушення протягом року – доведеться сплатити суму вдвічі більшу.