Крадіжку мобільного телефону задокументували працівники Кременецького відділу поліції. Вчинок , не тільки протиправний, а ще й ганебний скоїв мешканець Черкащини.

Злодіяння трапилося у жіночому монастирі Почаєва, повідомляють у поліції. Туди паломники та малозабезпечені краяни приходять на безкоштовні обіди. Втратив під час трапези телефон і один з відвідувачів. Чоловік поставив його на підзарядку, а поки їв – телефон зник.

Злодія поліцейські встановили. 47-річний уродженець Черкащини, вже встиг накриміналити у своїй області, а у святі місця приїхав явно не з добрими намірами. Телефон правоохоронці у підозрюваного вилучили.

За фактом крадіжки розпочато кримінальне провадження. Крадія перевірять на причетність до скоєння інших злочинів на території району.