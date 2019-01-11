У жахливу аварію на Тернопільщині потрапив бус, що їхав у Німеччину. ФОТО

11/01/2019 Розмір тексту:

Четверо травмованих серед яких один чоловік у важкому стані в реанімації – це наслідки дорожньо-транспортної пригоди на Тернопільщині.

Аварія трапилася в п’ятницю, 11 січня, близько 7:20 на двадцять восьмому кілометрі траси Львів-Тернопіль, неподалік міста Зборів, повідомляють у поліції.

За попередніми даними, водій автомобіля Renault Nevada, рухаючись зі Львова на Тернопіль, не впорався з керуванням, автівку занесло і викинуло на смугу зустрічного руху.

Там він врізався в інший транспортний засіб – в Volkswagen Multivan. У бусі на момент зіткнення перебував водій та п’ятеро пасажирів. Люди їхали з Чернівців на Берлін.