У жахливу аварію на Тернопільщині потрапив бус, що їхав у Німеччину. ФОТО

11/01/2019 0
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Четверо травмованих серед яких один чоловік у важкому стані в реанімації – це наслідки дорожньо-транспортної пригоди на Тернопільщині.

Аварія трапилася в п’ятницю, 11 січня, близько 7:20 на двадцять восьмому кілометрі траси Львів-Тернопіль, неподалік міста Зборів, повідомляють у поліції.

За попередніми даними, водій автомобіля Renault Nevada, рухаючись зі Львова на Тернопіль, не впорався з керуванням, автівку занесло і викинуло на смугу зустрічного руху.

Там він врізався в інший транспортний засіб – в Volkswagen Multivan. У бусі на момент зіткнення перебував водій та п’ятеро пасажирів. Люди їхали з Чернівців на Берлін.

В результаті удару до реанімаційного відділення потрапив водій легківки. Його дружину також госпіталізували з травмами середньої тяжкості.

Потрапили до лікарні з переломами та забоями і двоє пасажирів з бусу.

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