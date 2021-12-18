Внаслідок аварії загинув водій вантажівки, який прямував на фабрику Saviola.

Ним виявився уродженець Тернопільського району, 64-річний українець, пише Терміново з посиланням на Gazzettadimantova.

Серйозна дорожньо-транспортна пригода сталася 14 грудня близько 11.40. Щоб уникнути зіткнення з Ford Mondeo, Мирон Вовк вимушений був з’їхати з дороги. Його вантажівка зірвала кілька метрів огорожі і перекинулась. Пожежники витягали українця із понівеченого авто. Його госпіталізували у важкому стані до лікарні, та медики не змогли його врятувати.

Точну реконструкцію динаміки ДТП проведе місцева поліція. Правоохоронці повинні розібратися, що було причиною аварії: ненадання пріоритету чи проблеми зі здоров’ям одного з водіїв.