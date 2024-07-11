Жахлива дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками сталася 10 липня пізно увечері на дорозі Доманове-Коваль-Чернівці-Тереблече.

Як повідомили у поліції, водій автомобіля Renault Duster допустив зіткнення з автівкою Fiat Ducato, яка рухалася в попутному напрямку, транспортуючи на буксирі ще один транспортний засіб – Citroen Jumper. Внаслідок удару 53-річний кермувальник Renault від отриманих трав загинув на місці події.

Загиблий – учасник бойових дій, військовослужбовець Богдан Пилипів. Останнім часом він був водієм Тернопільського РТЦК та СП.

Як повідомив т.в.о. начальника 7 відділу Тернопільського РТЦК та СП майор Роман Щербінін, солдат Богдан Пилипів був мобілізований до лав ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення – 8 березня 2022 року. Захищав Україну у лавах окремої танкової бригади імені гетьмана Івана Виговського. Брав участь у бойових діях на території Донецької області. У січні 2023 року отримав тяжке поранення. Після тривалого лікування був переведений на службу до Тернопільського РТЦК.

У загиблого залишилися дружина та двоє дітей.

Роман Щербінін та колектив РТЦК висловлюють співчуття рідним загиблого захисника.

За фактом ДТП проводиться службове розслідування.