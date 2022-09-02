У жахливій ДТП на Тернопільщині загинув мешканець Миколаєва. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталася 1 вересня о 16:39 на автодорозі в селі Колодно Збаразької територіальної громади.

Як повідомили у ДСНС, там відбулося зіткнення двох легкових автомобілів «BMW» та «Volkswagen».

Прибувши на місце події, черговий караул 4-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління за допомогою рятувального спорядження деблокували (врятували) водія, жителя м. Миколаїв, 1989 року народження, з понівеченого автомобіля та передали працівникам екстреної медичної допомоги. На жаль, від отриманих травм чоловік помер у лікувальному закладі.